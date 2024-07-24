24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 00:12
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Koronavirüs semptomlarının düzeldiği ve testinin negatif çıktığı belirtilen Biden'ın yürürken yine yavaş hareket ettiği görüldü. Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi!
Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi!
Gazze’de kaçacak yer kalmadı!
Gazze'de kaçacak yer kalmadı!
Etiyopya’da toprak kayması: 229 ölü!
Etiyopya'da toprak kayması: 229 ölü!
ABD gizli servis direktörü istifa etti!
ABD gizli servis direktörü istifa etti!
Harris nasıl bir dış politika benimseyecek?
Harris nasıl bir dış politika benimseyecek?
Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?
Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?
Gazze’de gönüllü Amerikalı hekim dehşeti anlattı: Bu kadar yakılmış çocuğu ömrümde görmedim
Gazze’de gönüllü Amerikalı hekim dehşeti anlattı: Bu kadar yakılmış çocuğu ömrümde görmedim
ABD’de yine polis cinayeti!
ABD’de yine polis cinayeti!
Gökyüzünde kuş gibi uçtular
Gökyüzünde kuş gibi uçtular
Kassam Tugayları İşgalci İsrail ordusunu böyle avladı!
Kassam Tugayları İşgalci İsrail ordusunu böyle avladı!
Alman polisi protestocu kadını yumrukladı!
Alman polisi protestocu kadını yumrukladı!
Trump’a suikast girişimi soruşturması!
Trump’a suikast girişimi soruşturması!
Daha Fazla Video Göster