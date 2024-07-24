ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Koronavirüs semptomlarının düzeldiği ve testinin negatif çıktığı belirtilen Biden'ın yürürken yine yavaş hareket ettiği görüldü. Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

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