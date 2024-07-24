24 Temmuz 2024, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Koronavirüs semptomlarının düzeldiği ve testinin negatif çıktığı belirtilen Biden'ın yürürken yine yavaş hareket ettiği görüldü. Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.