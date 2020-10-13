ABD başkan adayı Joe Biden'dan yeni gaf! O cümleleri Kemal Kılıçaroğlu'nu anımsattı

Açıklamalarında sık sık hatalı ifade ifadelere yer vermesiyle eleştirilen ABD başkan adayı Joe Biden sosyal medyada gündem konusu oldu. Ohio eyaletinde konuşan Biden, önce valinin ismini unuttu. Ardından da Beyaz Saray yerine "senato" dedi.

Joe Biden konuşmasında, "Biliyorsunuz birlik olmamız lazım. Benim senato için yarışmamın nedeni de bu." hatasını yaptı. Açıklamalarında sıklıkla hatalı ifadeler kullanmasıyla bilinen Biden yeniden eleştirilerin merkezine oturdu. Önce Ohio Valisi'nin ismini unutan Demokrat aday, ardından da Beyaz Saray yerine "senato" kelimesini kullanınca sosyal medyada Biden'ı hedef alan paylaşımlar peş peşe geldi.

TRUMP: HERHANGİ BİRİNİ BEN YAPSAYDIM, YARIŞTA SAF DIŞI BIRAKILIRDIM

Biden'ın gafı ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump Demokrat rakibine Twitter'dan yüklendi.

Trump, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatılamadı. ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." ifadeleriyle ele geçirdiği avantajın propagandasını yaptı.