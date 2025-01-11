11 Ocak 2025, Cumartesi
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ABD alevlere teslim oldu! 10 binden fazla ev kül oldu
ABD Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangını yaşıyor. Resmi rakamlara göre en az 11 kişinin ölümünün doğrulandığı yangınlar Los Angeles'ın farklı bölgelerinde yaklaşık 19 bin dönümden fazla alanda sürüyor. Los Angeles şehrini küle çeviren yangın sebebiyle 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.