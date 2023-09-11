A Haber ekibi depremin vurduğu Fas'ta! İşte Marakeş'te son durum

Fas 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok köy tamamen yok oldu. Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. A Haber ekibinden Alpaslan Düven depremin merkez üssünden detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN