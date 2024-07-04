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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sınırda! Hizbullah’tan İsrail’e misilleme saldırısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 18:20
Gazze'de katliam sürerken, İsrail Lübnan sınırında da tansiyon bir hayli yüksek. Hizbullah tarafından İsrail’e ait yedi askeri mevziiye saldırı düzenlendi. İsrail'e 200 füzenin atıldığı bildirilirken, Hizbullah, İsrail içinde "yeni mevzilere" saldırılar düzenlemeye devam edeceklerin, duyurdu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak da Lübnan sınırında vurulan o noktaları görüntüledi. İşte o görüntüler…
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