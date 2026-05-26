A Haber Çin'deki robot polisleri görüntüledi

Çin'in teknoloji üssü Hangzhou'da trafik artık yapay zekalı robot polislere emanet. A Haber ekibi, bilim kurgu filmlerini aratmayan o sahneleri yerinde görüntüledi. Sokaklardan mutfaklara, hastane yataklarından dev kavşaklara kadar günlük hayatın her alanına sızan akıllı sistemler, trafik yönetiminde devrim yaratırken; kural ihlallerini anında tespit edip emniyet birimlerine raporluyor. İnsan iş gücünün yerini almaya başlayan bu robotlar, hem güvenliği sağlıyor hem de polisin iş yükünü hafifletiyor.