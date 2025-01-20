47 bin cinayetin ardından ateşkes!

Gazze'de 471 gün sonra silahların susmasının ardından İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes dün planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra 12.15'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından anlaşmanın ilk şartlarından olan rehine takası başladı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim ederken, İsrail gece saatlerinde 90 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.