20 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları 47 bin cinayetin ardından ateşkes!
47 bin cinayetin ardından ateşkes!

47 bin cinayetin ardından ateşkes!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2025 11:36
Güncelleme:20.01.2025 11:39
Gazze'de 471 gün sonra silahların susmasının ardından İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes dün planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra 12.15'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından anlaşmanın ilk şartlarından olan rehine takası başladı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim ederken, İsrail gece saatlerinde 90 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
Lahey savcısı Şam’da Şara ile görüştü
Lahey savcısı Şam'da Şara ile görüştü
Filistin’de aylar sonra anneye ilk sarılma!
Filistin'de aylar sonra anneye ilk sarılma!
ABD’de 2. Trump dönemi başlıyor
ABD'de 2. Trump dönemi başlıyor
Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli 3 rehine İsrail’e ulaştı!
İsrailli 3 rehine İsrail'e ulaştı!
Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması!
Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!
İsrailli 3 esir böyle teslim edildi!
İsrailli 3 esir böyle teslim edildi!
Netanyahu: Gazze’deki varlığımız sürecek
Netanyahu: Gazze'deki varlığımız sürecek
Düzce’de imamın misafirperverliği İtalyan gezgini hayran bıraktı
Düzce'de imamın misafirperverliği İtalyan gezgini hayran bıraktı
Aşırı sağın yükseldiği Almanya’da camiye saldırı
Aşırı sağın yükseldiği Almanya'da camiye saldırı
Daha Fazla Video Göster