ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tayland'da okulda rehin dehşeti!

Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan gözaltına alındı.

