MSB’den Ordu'da sahile vuran İHA'ya ilişkin açıklama: Rusya’ya ait olduğu değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ordu'da sahile kıyıya vurmuş halde bulunan insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Suriye'deki entegrasyona dair ise MSB, "Suriye Hükûmeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan gemi satış iddialarına da yanıt verildi. Detayları A Haber muhabir Damla Kuşkapan aktardı.