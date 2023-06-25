24 saatte Rusya’da neler yaşandı?

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük bir kriz patlak verdi. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe iddiaları hakkında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi. Öte yandan Wagner'in kurucusu Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. "Vatana ihanet" hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz." dedi. Tüm bu gelişmeler ve yaşanan düellolar ardından dün akşam saatlerinde(23 Haziran) başlayan gerilim Wagner kurucusu Prigojin’in “Wagner birlikleri karargahlarına geri dönmeye başladı. Moskova’ya doğru ilerleyen birliklerimiz durduruldu” sözleriyle sona erdi. Putin ile anlaşan Wagner Rusya’da iç savaşı önledi.