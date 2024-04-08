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2024'ün ilk güneş tutulması! Meksika, ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'dan izlenebiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 20:47
Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki bugün Meksika, ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.
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