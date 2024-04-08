2024'ün ilk güneş tutulması! Meksika, ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'dan izlenebiliyor

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki bugün Meksika, ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN