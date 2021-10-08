200 milyon yıllık dinozor fosili

Çin'de devam eden arkeolojik kazılarda yeni bir dinozor iskeletine daha ulaşıldı. 200 milyon yıllık olduğu tahmin edilen iskelet bilgisayar ortamında canlandırıldı. Dinozorun boyutu insanlarla karşılaştırıldı.

Çin'de 200 milyon yıllık bir dinozor fosili bulundu. Yunnan eyaletinin Lufeng şehrinde devam eden kazılar hız kesmeden devam ediyor.

İskeletin büyük bölümünü gün yüzüne çıkaran uzmanlar, dinozorun her bir omurunun 40 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.