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Zembilli 8. Bölüm Fragmanı

Zembilli 8. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 18.02.2025 11:35
Güncelleme:18.02.2025 11:36
Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir. İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler. Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.
Zembilli 8. Bölüm Fragmanı
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