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Safir 8. bölüm 2. fragmanı | "O zaman sesini kes!"

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Giriş: 19.10.2023 17:01
Güncelleme:19.10.2023 17:01
Safir 8. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 8. bölüm 2. fragmanına, "O zaman sesini kes!" sözleri damga vuruyor.
O zaman sesini kes!
"O zaman sesini kes!"
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