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Safir 18. bölüm fragmanı | "Yaşaman için tek bir geçerli sebep söyle!"
Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?
Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider. Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir. Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır. Endişelenen Feraye, Ateş'ten yardım ister. Ateş'in işe karışması Yaman ve Feraye'nin aşklarını nasıl etkileyecektir?
Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir. Diğer taraftan Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşup onu yeniden işe aldırması Yaman'ı çileden çıkarır. Yaman ve Ateş, Feraye yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelir. İki kardeşin ilişkisi yeniden bozulacak mı?
Okan ve Hazal arasındaki aşk artık dile gelmişken, çevrelerini saran fırtınadan nasıl etkilenecekler? Şermin; Nesrin ve Çetin'in Gülfem'i müştemilatta saklandığını öğrenince ne tepki verecek?