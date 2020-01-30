Osman'ın, Bala Hatun'a sözü! - Kuruluş Osman 8. bölüm özel sahne!

Kuruluş Osman 8. bölüm heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Osman Bey'in Bala Hatun'a verdiği söz dikkat çekti. "Sen ne yöne gidersen ben de peşi sıra ardındayım..." sözleri bölüme damgasını vurdu. Osman'ın Bala Hatun'u isteme talebine olumsuz yanıt veren Edebalı, kızının Osman'la görüşmesini engellemişti. Kuruluş Osman dizisinden özel sahneleri ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz..