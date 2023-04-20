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Nayman, Osman Bey’in konağına ve Köprühisar karargahına baskın düzenledi

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Giriş: 20.04.2023 01:51
Güncelleme:20.04.2023 01:52
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 122. bölümünde Bagatur’un elinden İsmihan Sultan sayesinde kurtulan Nayman, Osman Bey’in Yenişehir’deki konağına baskın düzenleyerek yangın çıkardı.

Kuruluş Osman'ın 122. bölümünde; Osman Bey'in konağında verilen iftar yemeğinde Türkmen Beyleri'nin bundan sonra Selçuklu'ya değil, Kayı Obası'na vergi ödemek istediğini duyan İsmihan Sultan, bu durum karşısında öfkelendi ve sofrayı terk etti.

Osman Bey'in gücünü kırmak isteyen İsmihan Sultan; Nayman'ı Bagatur'un elinden kurtardı ve mührün sahibi oldu.



Mührün kendisine ait olduğunu söyleyen Nayman, İsmihan Sultan'la anlaşma yaparak Osman Bey'i ortadan kaldırması şartıyla mührü aldı. Osman Bey'den intikam almak isteyen Nayman, özel birliğiyle beraber hem Osman Bey'in Köprühisar'daki karargahına hem de Yenişehir'deki konağına aynı anda baskın düzenledi.

Baskın sırasında konağı ateşe veren nökerler, kapıları zincirleyerek hatunların ve çocukların dışarı çıkmasını engellediler. Halime bebekle yalnız kalan Bala Hatun, dumandan zehirlenmemek için camı kırdığı anda omzundan okla vuruldu. Yangının ardından neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 122. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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