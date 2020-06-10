Kuruluş Osman'ın 25. bölümünde Sofia ve Balgay güçlerini birleştiriyor

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Balgay, Kongar'ın ruhunu ele geçiriyor. Osman Bey'i durdurmak için harekete geçen Sofia ve Balgay, güçlerini birleştiriyor. İşte Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken sahnesi.

'Kuruluş Osman'ın ilgiyle izlenen 25'inci bölümünde, Sofia ve Balgay, Osman Bey'e karşı güçlerini birleştirmek üzere ittifak kararı aldı.

Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.

Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.

Osman Bey, Sofia-Balgay ittifakını bozabilecek mi? Sofia'nın ve Balgay'ın tuzaklarından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na planlanan baskın engellenebilecek mi? Balgay'ın etkisi altına aldığı Kongar, özüne dönebilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 25'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.