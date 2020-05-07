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Kuruluş Osman 20. yeni bölüm | Osman Bey ile Dündar Bey yüzleşiyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 20. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 20. yeni bölümünde "Sana olan sabrımın sonuna geldin!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 20. yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...
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