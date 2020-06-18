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Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı yayınlandı! | VİDEO

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Giriş: 18.06.2020 00:32
Güncelleme:18.06.2020 00:34
ATV'nin rekortmen kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisi 27. bölüm ile sezon finali yapacak. Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Fragmana "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!" sözleri damga vurdu.
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