- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı yayınlandı! | VİDEO
ATV'nin rekortmen kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisi 27. bölüm ile sezon finali yapacak. Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Fragmana "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!" sözleri damga vurdu.