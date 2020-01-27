Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman son bölüm 2. fragman

Kuruluş Osman 8. yeni bölüm son fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 7. bölümüyle büyük beğeni almıştı. 8. bölümü merakla bekleyen diziseverler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. 29 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, "Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..." sözü dikkat çekiyor. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle...