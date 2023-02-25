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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 116. bölüm 2. fragmanı izle | “Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”

Kuruluş Osman 116. bölüm 2. fragmanı izle | “Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”

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Giriş: 25.02.2023 16:35
Güncelleme:25.02.2023 16:35
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 116. bölüm 2. fragmanı...
“Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”
“Osman çınardır! O yanarsa, hepimizi yakar Kam!”
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