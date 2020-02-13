Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 11. son bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Merakla beklenen dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Ya şehadet şerbeti içeriz, ya da yolumuza hür devam ederiz!" sözü dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 11. bölümünün tanıtım fragmanı...