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11.02.2020

Kuruluş Osman 10. son bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Bayrak, Türk'ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!" sözü dikkat çekiyor. İşte 12 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 10. bölümünün tanıtım fragmanı...

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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