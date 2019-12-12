12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 4. son bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. yeni bölüm tek parça izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta; Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? Kuruluş Osman 4. yeni bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 4. Bölüm izle yeni bölüm izle

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarıyor! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarıyor! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle
Konur Alp ve Samsa'nın yemini! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Konur Alp ve Samsa'nın yemini! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Bir evlat değil, bin evlat feda olsun! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Bir evlat değil, bin evlat feda olsun! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Osman Bey zor durumda! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Osman Bey zor durumda! | Kuruluş Osman 4. bölüm
Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Osman Bey'i kafesli çadıra atın! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Osman Bey'i kafesli çadıra atın! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Yurt demek, aşk demektir! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Yurt demek, aşk demektir! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Bala Hatun kurtuluyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Bala Hatun kurtuluyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Bamsı'nın evlat acısı! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Bamsı'nın evlat acısı! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman son bölüm
Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman son bölüm
Kim ihanet ederse sonu budur! | Kuruluş Osman son bölüm
Kim ihanet ederse sonu budur! | Kuruluş Osman son bölüm
Daha Fazla Video Göster