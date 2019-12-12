Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

Kuruluş Osman 4. son bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. yeni bölüm tek parça izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta; Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? Kuruluş Osman 4. yeni bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 4. Bölüm izle yeni bölüm izle

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?