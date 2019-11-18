Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez’in dün akşam yayınlanan 22. Bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri giderek Sevda’yı kaçırdı. Ali sevdiği kadını kurtarmak için elinden geleni yaparken Sevda’nın intihar sahnesi geceye damga vurdu.

Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri giderek Sevda'yı kaçırdı. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yaparken Uygar'ın elinde olan Sevda'nın intihar sahnesi geceye damga vurdu.

Ali ile yaşadıkları bir konuşmayı hatırlayan Sevda, Ali'nin 'Yaralarımdan kurtulmak için Allah'a sığındım, sığındıkça kendim buldum. Sadece Allah'a güvenir, ona yönelirse o da sana yardım etmek için sebepler çıkarır karşına' sözlerini hatırlayarak yaşadıklarına karşı dayanma gücünü namaz kılmakta buldu. Yaşanan sahne izleyicileri ekran başına kilitledi.