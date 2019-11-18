18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.11.2019

Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez’in dün akşam yayınlanan 22. Bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri giderek Sevda’yı kaçırdı. Ali sevdiği kadını kurtarmak için elinden geleni yaparken Sevda’nın intihar sahnesi geceye damga vurdu.

Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri giderek Sevda'yı kaçırdı. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yaparken Uygar'ın elinde olan Sevda'nın intihar sahnesi geceye damga vurdu.

Ali ile yaşadıkları bir konuşmayı hatırlayan Sevda, Ali'nin 'Yaralarımdan kurtulmak için Allah'a sığındım, sığındıkça kendim buldum. Sadece Allah'a güvenir, ona yönelirse o da sana yardım etmek için sebepler çıkarır karşına' sözlerini hatırlayarak yaşadıklarına karşı dayanma gücünü namaz kılmakta buldu. Yaşanan sahne izleyicileri ekran başına kilitledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez’e damga vuran sahne! Sevda intihar mı edecek?
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 21.bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 20.yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 19.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle!
Kimse Bilmez 18. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 18. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle
Kimse Bilmez 16.bölüm tek parça full izle! Ali geçmişiyle yüzleşiyor!
Kimse Bilmez 16.bölüm tek parça full izle! Ali geçmişiyle yüzleşiyor!
Ali, Pilot'a hesap soruyor!
Ali, Pilot'a hesap soruyor!
Daha Fazla Video Göster