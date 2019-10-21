Kimse Bilmez 18.yeni bölüm full izle! Ali’nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 18.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kimse Bilmez'in 18.yeni bölümünde Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak? sorusu yanıt bulacak. Kimse Bilmez 18.yeni bölüm tek parça izle...

Kimse Bilmez 18. Bölüm izle yeni bölüm izle

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?