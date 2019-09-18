Kimse Bilmez 14.yeni bölüm full izle! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 14.yeni bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez'in 14.yeni bölümünde Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi? Kimse Bilmez 14.yeni bölüm tek parça izle...