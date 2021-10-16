Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Kimse yok mu? Yardım edin!"

Kalp Yarası 16. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Kimse yok mu? Yardım edin!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı...