20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Gül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı! "Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!"
Gül Masalı 5. yeni bölüm fragmanı! atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma "Senin kaderin burada yazılmış Gonca, sen burada kalacaksın!" sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 5. bölüm fragmanı...