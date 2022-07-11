11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı! "Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum"
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen fragmana "Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum" sözleri damga vurdu.