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Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı! "Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum"

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Giriş: 11.07.2022 17:01
Güncelleme:11.07.2022 17:01
Gül Masalı 4. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen fragmana "Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum" sözleri damga vurdu.
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