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Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!''

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Giriş: 15.07.2022 17:04
Güncelleme:15.07.2022 17:04
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin beklenen fragmanınaa ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!'' sözleri damga vurdu.
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ’’Tahir, Gonca’nın gerçek babası değil!’’
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!''
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