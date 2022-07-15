15 Temmuz 2022, Cuma
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Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!''
Gül Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin beklenen fragmanınaa ''Tahir, Gonca'nın gerçek babası değil!'' sözleri damga vurdu.