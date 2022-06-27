27 Haziran 2022, Pazartesi
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Gül Masalı 3. yeni bölüm fragmanı! "Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim"
Gül Masalı 3. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen fragmana "Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim" sözleri damga vurdu.