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Gül Masalı 3. yeni bölüm fragmanı! "Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim"

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Giriş: 27.06.2022 18:54
Güncelleme:27.06.2022 18:54
Gül Masalı 3. yeni bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen fragmana "Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim" sözleri damga vurdu.
Ne kalacak gücüm var ne de dönecek cesaretim
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