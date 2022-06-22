Gül Masalı 2. bölüm fragmanı! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı

Gül Masalı 2. bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın başrolünü canlandırdığı dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Annemin gerçek mezarı nerede baba?" sözleri damga vurdu.