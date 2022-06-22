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Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı! "O kızı buradan gönderiyoruz!"

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Giriş: 22.06.2022 17:11
Güncelleme:22.06.2022 17:11
Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "O kızı buradan gönderiyoruz!" sözleri damga vurdu.
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