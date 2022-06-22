22 Haziran 2022, Çarşamba
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Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı! "O kızı buradan gönderiyoruz!"
Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "O kızı buradan gönderiyoruz!" sözleri damga vurdu.