25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları EDHO'nun 173. bölümüne damga vuran sahne! Hamdi'nin planı ne?

EDHO'nun 173. bölümüne damga vuran sahne! Hamdi'nin planı ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2020 00:57
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölümü ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Bir salı akşamına daha damga vuran EDHO'da Hamdi Baba'nın planı herkesi şaşırttı. Hızır'ın Yavuz'dan gelen parayı saymayacağını düşünen Hamdi Baba, 5 milyon kadar çalmak için planını devreye soktu.

Hamdi Baba adamı Seko ile Yavuz'un Hızır'a gönderdiği paradan çalmanın planını yaptı. Seko'nun fikrini beğenen Hamdi, harekete geçti.

"5 MİLYONU GEÇME"

Yavuz'un Hızır'a vereceği 300 milyonu duyan Hamdi'nin gözü döndü. Hamdi, Seko'nun "Ne kadar tırtıklarsak Hızır fark etmez" sorusuna "Hızır büyük adam, 3'ün 5'in hesabını yapmaz gibi geliyor bana" cevabını verdi.

Seko da Hamdi'ye "Sen Yavuz'u yanına çağır, onlarla konuşurken ben o kamyonu patlatırım" dedi. 5 milyonu geçmemesini söyleyen Hamdi Yavuz'u çağırdı ve plan işlemeye başladı.

HAMDİ LAFA TUTTU SEKO İŞE KOYULDU

Hamdi, Yavuz'a paraların akıbetini sordu. Hızır'ın parayı daha önceden olduğu gibi değil de direk elden istediğini belirten Yavuz, "Hamdi Baba sakın çalmaya kalkışmayalım. Çok büyük planlar yaptık. Masayı ele geçirdiğimiz zaman milyon dolarlar değil, milyar dolarlar konuşacağız" sözleriyle dikkat çekti.

Hamdi Baba ise Yavuz ile, "Sen kendinde o potansiyeli görüyor musun? Hep kendini böyle büyük gör, belki bir gün olursun" sözleriyle dalga geçti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm tek parça izle | EDHO yeni bölüm tek parça izle EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | EDHO YENİ BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

EDHO'nun 173. bölümüne damga vuran sahne
EDHO'nun 173. bölümüne damga vuran sahne
Bahar Hızır'ın yanına gitti
Bahar Hızır'ın yanına gitti
Alpaslan Çakırbeyli yaşayacak
Alpaslan Çakırbeyli yaşayacak
EDHO 173. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 173. bölüm fragmanı yayınlandı
Alpaslan ve Şahin Ağa'nın cezaevi planı
Alpaslan ve Şahin Ağa'nın cezaevi planı
Alpaslan, Derman'ın cezaevine nakledildi!
Alpaslan, Derman'ın cezaevine nakledildi!
Alpaslan cezaevine giriyor
Alpaslan cezaevine giriyor
EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle!
Hızır'ın Yaman Korkmaz planı...
Hızır'ın Yaman Korkmaz planı...
EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı
EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Daha Fazla Video Göster