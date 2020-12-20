Hızır bombayı patlattı! EDHO'dan nefes kesen 177. yeni bölüm fragmanı

EDHO'nun 177 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde ortalık ciddi manada karışıyor. Bilindiği gibi EDHO son bölümünde Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. EDHO'nun nefes kesen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır Çakırbeyli'nin bomba sözleri dikkat çekti.

EDHO 177. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık fena karışıyor. EDHO son böşümde Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar.Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı.

"BİZZAT BENİM AJANIM"

Yeni bölüm merakla beklenirken 177. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana Hızır Çakırbeyli'nin "Bahar onların değil bizzat benim ajanım" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.

Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam ediyor.