Kurultay savaşı: “En uygun zaman” mı “en kısa zaman” mı?

Siyasetin kalbi Ankara’da CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verilen "mutlak butlan" kararı sonrası tansiyon zirveye çıktı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine resmen iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kuruluş kodlarına döndürme mesajı verip ilk icraatlarına başlarken; CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, mahkeme kararını tanımadıklarını ilan ederek 40 gün içinde kurultay çağrısı yaptı. Başkentte siyaset tarihinin en sıcak saatleri yaşanırken, A Haber muhabiri Şener Çetin krizin perde arkasını ve CHP’deki çift başlılık tartışmalarını aktardı.