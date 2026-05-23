Kılıçdaroğlu'nın başkanlık yazısı TBMM'de

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ardından ilk kez kameralar karşısına geçerek partinin geleceğine dair konuştu. CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, partinin son dönemde ahlaki değerler üzerinden eleştirilmesine dikkat çekti. Öte yandan Mutlak butlan kararı sonrası başkanlık makamına yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nın başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi.