Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin rekortmen dizisinde Hızır'ın başına gelenler herkesi şoke etti. Peki Hızır ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 167. bölüm fragmanına "Hızır senin yüzünden ölüyor!" sözleri damga vurdu.