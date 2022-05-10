İtbaraklar, Gök Saray’a geliyor!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 22’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın 22. bölümünde saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizken kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Ulu Ece, Kaya, Balamir ve Çolpan'ın yargılanmaları sırasında yargının yapıldığı taht salonuna Yaman kucağında ayağı sarılı Sırma'yla girdi. Herkes şaşkınken Sırma'nın ''Canavarlar. Kimseyi sağ bırakmadılar! Kafalarında it başlığı vardı." sözlerine Yaman "İnsan soylu it huylulardı! Türkleri kılıçtan geçirecekler! Gök Orda'ya gelirler! " sözleriyle destek verir. Yaman ve Sırma'nın söyledikleri herkesi şoke ederken Danış Ata'nın "İtbaraklar… Dönmüşler…" sözleri salonda duyulur.

Akkız'ın "İtbaraklar mı? Onlar da kimdir?" sorusuna Danış Ata "İtbaraklar, geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur. Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır… Türk budununu acundan silmek. Oğuz Atamızın yenildiği tek budun da bu İtbaraklardır." diyerek acımasız İtbarakları anlatmaya başlar.

Danış Ata "Öyle ki Oğuz Atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp on yedi bahar boyunca orada kaldı. Daha sonra toparlanan Oğuz Atamız, İtbarakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de acunu bu kana susamış budundan kurtardı" diyerek Türklerin ilk ve en büyük atası Oğuz Kağan'ın İtbarakları nasıl yendiğini sözlerine ekler. Yaşananlar karşısında yargılamanın yapıldığı salondaki herkes tedirgin ve şaşkınken Alpagu Han "Görünen o ki Danış Ata… O gün gelmiş, yüzyıllardır soyumuza kin güden düşman kapımıza dayanmıştır" sözlerini Danış Ata ne Çin ne de Rusların İtbarakların önünde duramadıklarını söyleyerek onaylar.

Alpagu ve Danış Ata'nın sözleri sonrası yaralı bir asker salona girerek kervana it başlıklı canavarların saldırdığını ve herkesi öldürdüklerini söyler. Türklerin asırlar öncesi düşmanları olan İtbarakların geri dönmesi üzerine Alpagu kararlı bir ifadeyle "Buyruğumdur! Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır, o vakit İtbarak tehlikesi geçene kadar Çin Seferi ile yarguyu ertelerim! Yaptığınız hainlikleri öğrenecek halim yok! Daha fazlasını öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmayacak! İmdi herkes görevinin başına! Yüz yıllık savaşı tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun, it soyuna galip gelme vaktidir!" diyerek İtbaraklarla savaşı başlatır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.