Destan'ın ilk bölümüne damga vuran sahne: İhanete uğrayan Alpagu Han eşi Tılsım'ı böyle cezalandırdı

Sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen Destan, ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin üstlendiği ‘Destan’ın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, pusuya düşen Alpagu Han, yaşadığı ihanetin hesabını Batuga’nın annesi Tılsım’dan sordu. O anlar izleyiciyi ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’ın nefes kesen o sahnesi...