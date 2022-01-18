19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 7. yeni bölüm izle | Akkız'dan herkesi şaşırtan hamle

Destan 7. yeni bölüm izle | Akkız'dan herkesi şaşırtan hamle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2022 22:46
Güncelleme:18.01.2022 22:47
ATV'nin sevilen dizisi Destan 7. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. ‘Destan’ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya’yı Çolpan Hatun’un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray’a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur’dan hesap sordu. Destan 7. yeni bölüm izle...
Akkız’dan herkesi şaşırtan hamle
Akkız'dan herkesi şaşırtan hamle
Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen
"Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen"
Dağ’ı Çolpan Hatun’un başına yıkacağız!
"Dağ'ı Çolpan Hatun'un başına yıkacağız!"
Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin
Destan özel bölüm fragman - Dağla göğü bir edecek olan sensin
Destan’da izleyenleri derinden etkileyen sahne!
Destan'da izleyenleri derinden etkileyen sahne!
Balamir tahta oturmak istediğini ilan etti!
Balamir tahta oturmak istediğini ilan etti!
Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet
Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet
Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!
"Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!"
Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!
"Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!"
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Daha Fazla Video Göster