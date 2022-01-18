19 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Destan 7. yeni bölüm izle | Akkız'dan herkesi şaşırtan hamle
ATV'nin sevilen dizisi Destan 7. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. ‘Destan’ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya’yı Çolpan Hatun’un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray’a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur’dan hesap sordu. Destan 7. yeni bölüm izle...