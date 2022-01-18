Destan 7. yeni bölüm izle | Akkız'dan herkesi şaşırtan hamle

ATV'nin sevilen dizisi Destan 7. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. ‘Destan’ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya’yı Çolpan Hatun’un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray’a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur’dan hesap sordu. Destan 7. yeni bölüm izle...