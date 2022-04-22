Destan 21. bölüm yeni fragmanı atv izle | “Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!''

atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu gibi 26 Nisan 2022 Salı günkü 21. bölümünde de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ım 21. yeni bölümünde Akkız'ın "Ule Ece'nin canını alacağım" ve "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman…

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