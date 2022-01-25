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atv dizisi Destan'da gece yarısı saraya baskın! Kurultayın desteğini alan Balamir tahta oturdu

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Giriş: 25.01.2022 22:46
atv'de yayınlanan ‘Destan’, sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Destan'ın yeni bölümde Balamir askerleri ile birlikte saraya baskın yaptı. Gök Hanlığı’nın tahtının boş kalamayacağını söyleyen Balamir, tam o sırada oğulları Kaya ve Temur teginlerle birlikte gelen Ulu Ece’nin itirazına rağmen tahta oturdu. Balamir, "Töremize göre gök taht'ı boş bırakılamaz!" dedi.

'Destan'ın sekizinci bölümünde, Alpagu Han'ın tahttan çekilmesi üzerine Gök Hanlığı'nda tüm dengeler alt üst olurken, fırsatı kaçırmayan Balamir askerleri ile birlikte saraya baskın yaptı.

Kan dökülmesini istemeyen Gök Hanlığı komutanları Balamir'in askerlerine engel olamazken, sarayın kapısını kırıp içeri giren Balamir ve beraberindekiler doğruca taht odasına gitti.

"TÖREMİZE GÖRE GÖK TAHT'I BOŞ BIRAKILAMAZ!"

Gök Hanlığı'nın tahtının boş kalamayacağını söyleyen Balamir, tam o sırada oğulları Kaya ve Temur teginlerle birlikte gelen Ulu Ece'nin itirazına rağmen tahta oturdu.

Kaya her ne kadar babası Alpagu Han'ın kendisini naib ilan ettiğini söylese de Balamir "Alpagu Han tahttan çekilmiştir! Sarayı yurdu terk etmiştir! Kurultay yeni kağanı seçene kadar benim kağan naibi olmamı ister! Bu böyle biline!" tahtı bırakmayacağını ilan etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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