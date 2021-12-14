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Akkız ve Temur'un düellosu soluk kesti! | Destan dizisi 4. Bölüm nefes kesen sahne

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Giriş: 14.12.2021 22:49
‘Destan’ın dördüncü bölümünde, Gök Saray’daki esir hayatında çok zorlanan Akkız, kendisine zulmetmeye çalışan İlay’ın cezasını kesince mutfakta olay çıkardığı gerekçesiyle Ulu Ece’nin karşısına getirildi. Batuga ile planının bozulmaması için zindanda kalmak isteyen Akkız, asi davranışını sürdürünce Ulu Ece’nin gazabına uğradı ve sopa cezasına çarptırıldı. Tam bu sırada Akkız’ın kulağına fısıldayan Batuga çıkıp giderken, Akkız kendisini cezaya götüren muhafızları gafil avladı ve eline bir kılıç geçirerek dövüşmeye başladı. Muhafızlar bir türlü Akkız’a güç yetiremezken, Batuga kardeşi Temur’un dikkatini çekerek avluya gelmesini sağladı. Akkız’ı dövüşürken gören Temur muhafızlara çekilmesini emretti ve Akkız’ın karşısına bizzat dikildi. İkilini soluk kesen kavgasının sonunda Temur galip geldi. Fırsattan faydalanan Tutkun, Ulu Ece’den söz isteyerek işin aslını anlattı ve Ulu Ece’nin adaletine sığındıklarını söyledi. İnfaza gelen Ulu Ece, sopa cezasını zindan mahkumiyetine çevirdi ve böylece Akkız istediğini elde etmiş oldu.  Kavga sahnesi ise sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki dördüncü bölümüyle de çok konuşuldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti
Akkız ve Temur'un düellosu soluk kesti
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