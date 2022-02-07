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İşte Destan 10. bölüm 2. fragmanı! | "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"

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Giriş: 07.02.2022 12:12
Güncelleme:07.02.2022 12:12
Destan 10. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv’nin geniş bir seyirci kitlesine ulaşan dizisi Destan’ın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Seyirciyi ekranlara kilitleyen ve büyük aksiyon yaşatan Destan’ın 10. yeni bölüm 2. fragmanına "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?" sözleri damgasını vurdu. Peki, Destan’ın 10. bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

Akkız ölümle pençeleşiyor

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

Çin'den bile büyük bir tehlike

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

Batuga zor durumda

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

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