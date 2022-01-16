"Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" Destan 7. yeni bölüm fragman yayınlandı

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Destan'ın 7. yeni bölüm fragmanı yayınladı. 18 Ocak 2022 - Salı akşamı saat 20'de yayınlanacak olan yeni bölmün tanıtımına Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sözleri damga vurdu.