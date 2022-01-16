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"Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" Destan 7. yeni bölüm fragman yayınlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2022 00:38
Güncelleme:16.01.2022 00:40
ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Destan'ın 7. yeni bölüm fragmanı yayınladı. 18 Ocak 2022 - Salı akşamı saat 20'de yayınlanacak olan yeni bölmün tanıtımına Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sözleri damga vurdu.
Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen
"Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen"
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