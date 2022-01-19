19 Ocak 2022, Çarşamba
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Destan 8. yeni bölüm fragmanı izle | ''Atalarımız imkansız dememiş''
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın yeni bölüm fragmanında, "Atalarımız imkansız dememiş, Ergenekon'a varıp demiri eritip dağı delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip dirliği getiremeyeceğiz!" sözleri dikkat çekti. Destan 8. yeni bölüm fragmanı izle...