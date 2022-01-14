14 Ocak 2022, Cuma
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Destan 7. bölüm fragmanı izle! "Dağ'ı Çolpan Hatun'un başına yıkacağız!"
Destan 7. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın yeni bölüm fragmanında "Dağ'ı Çolpan Hatun'un başına yıkacağız!" sözleri damga vurdu. Destan 7. bölüm fragmanı izle...